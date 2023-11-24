Gebze'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Hacı Halil Mahallesi mevkisinde, H.O. idaresindeki 41 YC 964 plakalı otomobil ile Ö.C. yönetimindeki 34 LB 78 07 plakalı otomobil çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

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