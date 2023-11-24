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        Gölcük'te otizm farkındalık konferansı düzenlendi

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, otizmli çocukların velilerine yönelik "Otizm Eksiklik Değil Bir Farkındalık" konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 12:29 Güncelleme: 24.11.2023 - 12:38
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        Gölcük'te otizm farkındalık konferansı düzenlendi
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, otizmli çocukların velilerine yönelik "Otizm Eksiklik Değil Bir Farkındalık" konferansı gerçekleştirildi.

        Gölcük Otizm Derneği tarafından Cengiz Topel İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan Prof. Dr. Binyamin Birkan, otizmin davranış aşırılıkları, beceri yetersizliği ve motivasyon eksikliği sendromu olduğunu belirtti.

        Otizmde erken tedavinin önemli olduğunu vurgulayan Birkan, "Erken özel eğitime başladığında olumlu sonuç alınması mümkündür." dedi.

        Daha sonra Prof. Dr. Binyamin Birkan'a, plaket ve çiçek takdim edildi.

        Programa, Gölcük Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gölcük Otizm Derneği Başkanı Tülay Şentürk, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Kahraman, siyasi parti temsilcileri, otizmli çocuklar ile velileri katıldı.

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