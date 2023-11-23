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        Restoranda yemek yerken eski eşinin öldürdüğü Ajda, sürekli şiddet görmüş

        KOCAELİ´ninKörfez ilçesinde restoranda arkadaşıyla yemek yerken 1 ay önce boşandığı Vahyettin Polat (37) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Ajda Yatar (28), toprağa verildi. Yatar´ın ağabeyi Aydoğan Yatar, "Kız kardeşim evlendikten sonra sürekli eş şiddeti yaşadı. 11 ay önce Yalova´da sığınma evine alındı. Kendisini alıp eve getirdik" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 14:48 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:50
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        Restoranda yemek yerken eski eşinin öldürdüğü Ajda, sürekli şiddet görmüş
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        KOCAELİ´ninKörfez ilçesinde restoranda arkadaşıyla yemek yerken 1 ay önce boşandığı Vahyettin Polat (37) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Ajda Yatar (28), toprağa verildi. Yatar´ın ağabeyi Aydoğan Yatar, "Kız kardeşim evlendikten sonra sürekli eş şiddeti yaşadı. 11 ay önce Yalova´da sığınma evine alındı. Kendisini alıp eve getirdik" dedi.

        Olay, dün öğle saatlerinde Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Arkadaşıyla yemeğe giden 3 çocuk annesi Ajda Yatar, 1 ay önce boşandığı Vahyettin Polat tarafından tabancayla vuruldu. Yatar, başına ve boğazına isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi.

        Ajda Yatar´ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Yukarı Hereke Camii´ne getirildi. Cenazede Yatar´ın babası Haydar Yatar ve diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ajda Yatar, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

        `BOŞANDI AMA PEŞİNİ BIRAKMADI´

        Ajda Yatar´ın ağabeyi Aydoğan Yatar, kız kardeşinin 10 yıl önce evlendiğini belirterek, "Kız kardeşim evlendikten sonra sürekli eş şiddeti yaşadı. 11 ay önce Yalova´da sığınma evine alındı. Kendisini alıp eve getirdik. 1 ay önce resmi olarak boşandı ama eski eşi kardeşimin peşini bırakmadı. Koruma talebinde bulunduk ama buna rağmen sürekli burada dolaşıyor, bizi tehdit ediyordu. Kardeşim işe girecekti, iş görüşmesine hazırlanırken hayatında ilk kez arkadaşıyla dışarda yemek yerken ayrıldığı eşi takip edip, korkunç cinayeti işleyerek vahşice kardeşimin kafasına 4 el ateş edip, öldürüyor. Olaydan sonra da elini kolunu sallayarak kaçıyor. Kız kardeşim öldürülen eş cinayetlerinin ilk kurbanı değil, ama son olsun" dedi.

        ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, olayın ardından geldiği araçla kaçan Vahyettin Polat´ı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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