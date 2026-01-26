Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de 14 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 14:49 Güncelleme: 26.01.2026 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'de 14 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.


        Ekipler, "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 14 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası bulunan M.S'yi İzmit'te yakaladı.


        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor

        Benzer Haberler

        Kartepe Belediyesi cenaze hizmetleri binasının kapasitesini artırıyor
        Kartepe Belediyesi cenaze hizmetleri binasının kapasitesini artırıyor
        Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 3-0 ye...
        Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 3-0 ye...
        Karamürsel Emniyet ve Asayiş Derneği Olağan Kongresi yapıldı
        Karamürsel Emniyet ve Asayiş Derneği Olağan Kongresi yapıldı
        Duvara çarpan TIR'ın şoförü ağır yaralandı
        Duvara çarpan TIR'ın şoförü ağır yaralandı
        Hemşireye, terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla gözaltı
        Hemşireye, terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla gözaltı
        Kocaeli'de istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü ağır yaralandı
        Kocaeli'de istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü ağır yaralandı