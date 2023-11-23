Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de istinat duvarındaki çökme nedeniyle 4 bina tedbiren boşaltıldı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir binanın istinat duvarında ve yolda meydana gelen çökme nedeniyle 4 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 17:55 Güncelleme: 23.11.2023 - 17:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de istinat duvarındaki çökme nedeniyle 4 bina tedbiren boşaltıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir binanın istinat duvarında ve yolda meydana gelen çökme nedeniyle 4 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

        Serdar Mahallesi Buğday Sokak'ta inşaat için yapılan temel kazısı sonrası toprak kayması ile istinat duvarında ve yolda çökme meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine belediye, polis ve ilgili kurumların ekipleri sevk edildi.

        Polis güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı.

        Ekipler, incelemenin ardından çökmenin meydana geldiği alandaki 4 binanın boşaltılmasına karar verdi.

        4 binadaki 83 kişiden bazıları yakınlarının evlerine giderken, bazıları da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından konaklayacakları misafirhanelere yerleştirildi.

        Öte yandan daha önce aynı istinat duvarında çökme meydana gelen 14 katlı apartmandaki 41 kişinin tahliye edildiği, duvarın temel kazısını yapan inşaat şirketi tarafından onarılmasının ardından vatandaşların yeniden evlerine yerleştiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Ateşkes yarın sabah başlayacak"
        "Ateşkes yarın sabah başlayacak"
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Gazze konusunda ülkesini suçladı
        Gazze konusunda ülkesini suçladı
        Kuzey Kore, Güney Kore ile 2018'de imzaladığı askeri anlaşmadan çekildi
        Kuzey Kore, Güney Kore ile 2018'de imzaladığı askeri anlaşmadan çekildi
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Sokakta yine çökme oldu; bu kez 3 bina daha boşaltıldı
        Sokakta yine çökme oldu; bu kez 3 bina daha boşaltıldı
        Restoranda yemek yerken eski eşinin öldürdüğü Ajda, sürekli şiddet görmüş
        Restoranda yemek yerken eski eşinin öldürdüğü Ajda, sürekli şiddet görmüş
        Arkadaşını darbeden liseli kız ve 2 öğrenci serbest
        Arkadaşını darbeden liseli kız ve 2 öğrenci serbest
        Milli karateci Eray Şamdan, 2024'teki şampiyonalarda zirveyi hedefliyor
        Milli karateci Eray Şamdan, 2024'teki şampiyonalarda zirveyi hedefliyor
        Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı
        Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı
        Tekstil ürünleri yüklü TIR alev alev yandı
        Tekstil ürünleri yüklü TIR alev alev yandı