        Kocaeli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kocaeli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 20:16 Güncelleme: 28.01.2026 - 20:16
        
        Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, görevinden ihraç edilen üsteğmen D.Ç. saklandığı ikametin çatısında yakalandı.

        Hükümlünün, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

