Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden İbrahim T. idaresindeki 54 SA 367 plakalı otomobil, Muallimköy mevkisinde önce Melih A. yönetimindeki 34 FJC 001 plakalı otomobil, ardından da savrularak aynı yönde ilerleyen Muhammet E. idaresindeki 34 KV 9315 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile İbrahim T'nin kullandığı otomobilde bulunan Ramazan Ö, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul yönünde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

