Kocaeli'de farklı suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranması bulunan 46 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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