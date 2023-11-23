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        Kocaeli'de farklı suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı

        Kocaeli'de farklı suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 18:59 Güncelleme: 23.11.2023 - 19:06
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        Kocaeli'de farklı suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı
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        Kocaeli'de farklı suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranması bulunan 46 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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