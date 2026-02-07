Habertürk
        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de "tehdit" ve "yağma" suçlarına ilişkin 10 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "tehdit" ve "yağma" suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Giriş: 07.02.2026 - 00:52 Güncelleme: 07.02.2026 - 00:52
        Kocaeli'de "tehdit" ve "yağma" suçlarına ilişkin 10 zanlı tutuklandı
        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "tehdit" ve "yağma" suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, müşteki O.A'nın tehdit edilmesi, müşteki K.T'nin ise kaçırılarak alıkonulmasına ilişkin çalışma yürütüldü.

        Darp sonucu Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırılan K.T'nin 12 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildikten sonra alıkonulmaya devam edildiği ve annesi F.T'nin banka hesabından şüphelilerin hesabına 487 bin lira aktarılmak suretiyle yağma yapıldığı belirlendi.

        Olaya ilişkin soruşturma kapsamında 19 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


        Zanlılardan 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 14'ü adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 10'u tutuklandı, 4'ü hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

