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        Arkadaşını darbeden liseli kız ve 2 öğrenci serbest

        KOCAELi´ninDerince ilçesindeki lisede kız öğrencinin sınıf arkadaşını darbetmesiyle ilgili olarak olayı gerçekleştiren B.G. ile kayıt alan ve sosyal medyada paylaşan 2 öğrenci gözaltına alındı. B.G., ifadesinde E.E.T.´nin kendisine hakaret ettiğini ve tehditte bulunduğunu, olayı bu sebepten gerçekleştirdiğini söyledi. 3 öğrenci ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 23.11.2023 - 13:50
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        Arkadaşını darbeden liseli kız ve 2 öğrenci serbest
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        KOCAELi´ninDerince ilçesindeki lisede kız öğrencinin sınıf arkadaşını darbetmesiyle ilgili olarak olayı gerçekleştiren B.G. ile kayıt alan ve sosyal medyada paylaşan 2 öğrenci gözaltına alındı. B.G., ifadesinde E.E.T.´nin kendisine hakaret ettiğini ve tehditte bulunduğunu, olayı bu sebepten gerçekleştirdiğini söyledi. 3 öğrenci ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Olay, Kocaeli´nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi´nde bulunan Zehra-Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde meydana geldi. 9´uncu sınıftaki E.E.T.(14) ile B.G.(14) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında B.G., E.E.T.´yi yere düşürüp diziyle vurduktan sonra kafasına tekme attı. B.G., E.E.T.´yi darbetmeye devam ederken "Çok güzel saçların varmış senin" diyerek tokat da attı. Darbedilen B.G. ağlarken, o anlar B.D.(15) tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. E.N.A.(14) ise görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

        Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetimi inceleme başlattı. Öğrencilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından 3 öğrencinin ifadesi alındı. 'Kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında E.E.T.´yi darbeden B.G., ifadesinde kendisine hakaret ettiği ve tehditte bulunduğunu, olayı bu sebepten gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. B.G., B.D. ve E.N.A. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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