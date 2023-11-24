Kocaeli'de otomobil ile tırın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde otomobil ile tırın çarptığı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

D-130 kara yolunda İzmit yönüne giden U.K’nin kullandığı 20 BDC 35 plakalı otomobil, Halıdere Mahallesi’ndeki trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalışan Tuğçe Altuntaş’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Altuntaş, yoldan geçen tırın altında yaklaşık 40 metre sürüklendi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Altuntaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocuğun cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Gölcük Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Otomobil sürücüsü U.K. gözaltına alındı, kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan İzmit yönündeki ulaşım, otomobilin çekilmesinin ardından normale döndü.

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