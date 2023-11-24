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        Yolun karşısına geçerken otomobil ve TIR´ın çarptığı Tuğçe yaşamını yitirdi

        KOCAELİ´ninGölcük ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Tuğçe A.'ya (15) önce otomobil, ardından da TIR çarptı. Metrelerce sürüklenen genç kız olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 22:18 Güncelleme: 24.11.2023 - 22:20
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        Yolun karşısına geçerken otomobil ve TIR´ın çarptığı Tuğçe yaşamını yitirdi
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        KOCAELİ´ninGölcük ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Tuğçe A.'ya (15) önce otomobil, ardından da TIR çarptı. Metrelerce sürüklenen genç kız olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 21.00 sıralarında D-130 karayolunun Halıdere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Uğur Karan yönetimindeki 20 BDC 35 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Tuğçe A.´ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç kız o sırada seyir halindeki TIR´ın altında kaldı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 80 metre sürüklenen genç kız olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Uğur Karan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. TIR sürücüsü ise kaçtı. Polis ekipleri otomobilin ardından genç kıza çarpan TIR´ın sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

        Kaza haberini alınca olay yerine gelen Tuğçe A.'nın yakınları büyük üzüntü yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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