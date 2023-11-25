Rüzgarın devirdiği ağaç, aydınlatma direğini kırdı

İZMİT'terüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, yol kenarındaki aydınlatma direğini kırdı. İtfaiyeciler, ağacı parçalayıp, kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cebesoy Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki bir otoparkta bulunan yaklaşık 10 metrelik ağaç, yoğun rüzgarda devrildi. Ağacın dalları yol kenarındaki aydınlatma direğine takılıp, kırılmasına sebep oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ağacı elektrikli testereyle parçalayarak, kaldırdı.

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