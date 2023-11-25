Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Rüzgarın devirdiği ağaç, aydınlatma direğini kırdı

        İZMİT'terüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, yol kenarındaki aydınlatma direğini kırdı. İtfaiyeciler, ağacı parçalayıp, kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 12:08 Güncelleme: 25.11.2023 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rüzgarın devirdiği ağaç, aydınlatma direğini kırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İZMİT'terüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, yol kenarındaki aydınlatma direğini kırdı. İtfaiyeciler, ağacı parçalayıp, kaldırıldı.

        Olay, sabah saatlerinde, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cebesoy Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki bir otoparkta bulunan yaklaşık 10 metrelik ağaç, yoğun rüzgarda devrildi. Ağacın dalları yol kenarındaki aydınlatma direğine takılıp, kırılmasına sebep oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ağacı elektrikli testereyle parçalayarak, kaldırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Mevsim kışa dönüyor!
        Mevsim kışa dönüyor!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Yaralılar var! Fırtına ağacı yerinden söktü!
        Yaralılar var! Fırtına ağacı yerinden söktü!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        Otomobille bahçeye uçtu! "Yine ölmedik çok şükür!"
        Otomobille bahçeye uçtu! "Yine ölmedik çok şükür!"
        "Meraktan" cinayet işleyen kişiye ömür boyu hapis
        "Meraktan" cinayet işleyen kişiye ömür boyu hapis
        Formadan dev gelir!
        Formadan dev gelir!
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        İtalya'da infial yaratan kadın cinayeti: Protestolar artıyor!
        İtalya'da infial yaratan kadın cinayeti: Protestolar artıyor!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de vapur seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
        Kocaeli'de vapur seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
        Üç boyutlu modelleme tekniğiyle yaptığı minyatür evler gerçeğini aratmıyor
        Üç boyutlu modelleme tekniğiyle yaptığı minyatür evler gerçeğini aratmıyor
        Karamürsel'de kadınlar şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi
        Karamürsel'de kadınlar şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi
        Kocaeli'de otomobil ile tırın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi
        Kocaeli'de otomobil ile tırın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi
        Yolun karşısına geçerken otomobil ve TIR´ın çarptığı Tuğçe yaşamını yitirdi
        Yolun karşısına geçerken otomobil ve TIR´ın çarptığı Tuğçe yaşamını yitirdi
        Ticaret Bakanı Bolat, Kocaeli Sanayi Odası meclis toplantısında konuştu:
        Ticaret Bakanı Bolat, Kocaeli Sanayi Odası meclis toplantısında konuştu: