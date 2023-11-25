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        Kocaeli'de vapur seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

        Kocaeli'de vapur seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:20 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:27
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        Kocaeli'de vapur seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
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        Kocaeli'de vapur seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bugün yapılacak tüm deniz ulaşım seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Öte yandan belediye ekipleri, kentte geçen hafta yaşanan sağanak ve şiddetli rüzgardan etkilenen noktalarda bakım ve onarım çalışması yapıyor.

        Hasar alan noktaları tek tek belirleyerek çalışma yürüten Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırılan ağaç dallarını, deniz kenarlarına vuran çöpleri temizledi.

        Ayrıca ekipler, atölyelerde müdahale edilmesi gereken malzemeleri de kamyonlarla alarak, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

        Kentte genelinde bugün ve yarın fırtına etkili olması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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