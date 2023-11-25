Fırtına, Körfez'de tekneleri batırdı
KOCAELİ'ninKörfez ilçesinde çıkan fırtınada 7 tekne battı. Balıkçılar, teknelerini kurtarmak için sahile koştu.
KOCAELİ'ninKörfez ilçesinde çıkan fırtınada 7 tekne battı. Balıkçılar, teknelerini kurtarmak için sahile koştu.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Körfez ilçesi sahilinde oluşan dalgalar nedeniyle Tütünçiftlik sahilindeki Balıkçılar Kooperatifi'ne kayıtlı olan 50'ye yakın tekneden 4'ü battı. Yarımca sahilinde de 3 teknenin battığı öğrenildi. Sahile koşan balıkçılar, teknelerini fırtına ve dalgadan etkilenmemeleri için kıyıya çıkardı.
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