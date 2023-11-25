Kazada ölen Tuğçe, gözyaşlarıyla toprağa verildi

KOCAELİ´ninGölcük ilçesinde yolun karşısına geçerken önce otomobilin ardından da TIR´ın çarptığı Tuğçe Altuntaş (14) toprağa verildi. İbrahim Altuntaş, cenazede kızının tabutunu okşayarak gözyaşı döktü.

Kaza, dün 21.00 sıralarında D-130 kara yolunun Halıdere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Uğur K. yönetimindeki 20 BDC 35 plakalı otomobil, dersten çıkıp eve gittiği sırada yolun karşısına geçmek isteyen Tuğçe Altuntaş´a (14) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç kız o sırada seyir halindeki Ercan Z. idaresindeki plakası öğrenilemeyen TIR´ın altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 80 metre sürüklenen Altuntaş´ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından her iki sürücü gözaltına alındı.

Tuğçe Altuntaş bugün ilçedeki Halıdere Merkez Camisi´nde kılınan cenaze namazı sonrası Halıdere Mezarlığı´na defnedildi. Tuğçe Altuntaş´ın acılı babası, Halıdere Spor Kulübü Başkanı İbrahim Altuntaş cenazede güçlükle ayakta durdu. Tabutun başından ayrılmayan Altuntaş, kızının tabutunu okşayarak gözyaşı döktü. Serpil-İbrahim Altuntaş çiftinin kızları cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.