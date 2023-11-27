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        Kocaeli'de fırtına nedeniyle yükselen deniz seviyesi normale döndü

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde fırtına nedeniyle yükselen deniz suyu, normal seviyesine döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 13:52 Güncelleme: 27.11.2023 - 14:01
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        Kocaeli'de fırtına nedeniyle yükselen deniz seviyesi normale döndü
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde fırtına nedeniyle yükselen deniz suyu, normal seviyesine döndü.

        Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSU) yapılan açıklamada, ekiplerin, cumartesi günü ilk saatlerden itibaren kenti etkisi altına alan yoğun yağış ve fırtınanın sebep olduğu olumsuzlukların etkisini azaltmak için çalıştığı belirtildi.

        Deniz taşması sonucu oluşan su baskınlarına anında müdahale edildiği, en yüksek yağış miktarının metrekareye 20,16 kilogramla Gölcük'te gerçekleştiği kaydedildi.

        Değirmendere, İzmit Sekapark ve Körfez sahillerinde deniz taşmasının meydana geldiği aktarılarak, şu bilgilere yer verildi:

        "Taşkın yaşanan bölgelere motopomplar ve vidanjörler ile anında müdahale eden İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, yükselen deniz suyu seviyesinin de normale dönmesi ile sahilde deniz suyuna maruz kalan ev ve iş yerlerindeki suların tahliye edilmesi işlemlerini gece ve gündüz devam eden çalışmalar sonucunda büyük oranda tamamladı. Deniz taşması sonucu dalgalar ile gelen deniz kumu ve yosunların tıkadığı yağmur suyu mazgalları temizlenerek, oluşan su birikintilerinin giderlerden boşaltımı sağlandı."

        - "Halıdere'de su tahliye çalışması tamamlandı"

        Gölcük Belediyesinden yapılan açıklamada ise fırtınanın etkili olduğu Halıdere sahilinde, deniz seviyesinin normale dönmesi sonrasında su tahliyesi ve temizlik çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yükselen deniz suyu seviyesinin normale döndüğünü belirterek, deniz suyuna maruz kalan ev ve iş yerlerindeki suların tahliye işleminin de büyük oranda tamamlandığını ifade etti.

        Halıdere sahilindeki evlere, güvenlik amaçlı kesilen elektriğin kısa sürede verileceğini aktaran Sezer, "Değirmendere, Kuruçeşme’de dalgaların yola getirdiği kum, çakıl da ekiplerimiz tarafından kaldırılıyor. Uzun yıllardır görülmeyen fırtına sonrası deniz kaynaklı yaşanan olumsuzluklardan etkilenen hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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