Karamürselli lise öğrencisi GastroAntalya'dan iki madalyayla döndü Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ecenur Erdoğan, Antalya'daki 4. Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması'nda (GastroAntalya) altın ve gümüş madalya kazandı.

Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ecenur Erdoğan, Antalya'daki 4. Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması'nda (GastroAntalya) altın ve gümüş madalya kazandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Şefler Kulübü tarafından düzenlenen GastroAntalya'da, gastronomi dünyasının profesyonelleri bir araya geldi.

Çalıştaylar, sunumlar, görüşmeler ve ürün tadımlarının yapıldığı organizasyon kapsamında gerçekleştirilen yarışmalarda, 800'ün üzerinde şef ve şef adayı hünerlerini sergiledi.

Karamürselli 11. sınıf öğrencisi Ecenur Erdoğan, "Lise Düzeyi Okulları Öğrenci Aşçı Restoran Tatlı Tabağı Yarışması"nda birinci, "Lise Düzeyi Okulları Ana Yemek Yarışması"nda ikincilik elde etti.

- "Kendi restoranımı açmak istiyorum"

Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında eğitimini sürdüren Erdoğan, AA muhabirine, yemek yapmayı çok sevdiğini, okuldan eve geldiğinde annesine yardım ettiğini söyledi.

GastroAntalya kapsamında düzenlenen iki ayrı yarışmaya katıldığını aktaran Erdoğan, "Karamel dolgulu tartolet tatlısı yaparak tatlı kategorisinde altın, ana yemek kategorisinde bonfile madalyon ile gümüş madalya kazandım. Geçen yıllarda İstanbul'da yapılan bir yarışmada ana yemekten gümüş madalya, yine İstanbul Tuzla'da düzenlenen uluslararası yarışmada da balık kategorisinde birinci oldum." diye konuştu.

Erdoğan, ailesinin her zaman yanında olduğunu dile getirerek, en büyük hayalinin şef olmak ve kendi restoranını açmak olduğunu kaydetti.​​​​​​​