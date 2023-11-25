Kocaeli'de denizde mahsur kalan 4 kürekçi kurtarıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle denizde mahsur kalan 4 kürekçi kurtarıldı.

Sümerspor Kürek Kulübünden 18 sporcu antrenman yapmak için 6 tekneyle İzmit Körfezi'nde denize açıldı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle 5 tekne karaya yanaşırken diğer teknede bulunan 4 sporcu mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye gitti.

Ekipler, can simidi yardımıyla 4 sporcuyu kurtardı. Sporcuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan İzmit Karabaş Mahallesi Cebesoy Sokak'taki bir ağacın devrilmesini bir iş yerinin güvenlik kameraları kaydetti.

Görüntülerde ağacın devrildiği esnada bir vatandaşın kaçması yer alıyor.

- Vali Yavuz'dan açıklama

Kocaeli Valisu Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün saat 24.00'a kadar 50-70 km/saat rüzgar, yarın 00.00'dan 15.00'e kadar 80-90 km/saat rüzgar, ayrıca sağanak yağış ve yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur beklenmektedir. Özellikle pazar günü zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın." ifadesini kullandı.