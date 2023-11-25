Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de denizde mahsur kalan 4 kürekçi kurtarıldı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle denizde mahsur kalan 4 kürekçi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 13:24 Güncelleme: 25.11.2023 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de denizde mahsur kalan 4 kürekçi kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle denizde mahsur kalan 4 kürekçi kurtarıldı.

        Sümerspor Kürek Kulübünden 18 sporcu antrenman yapmak için 6 tekneyle İzmit Körfezi'nde denize açıldı.

        Olumsuz hava şartları nedeniyle 5 tekne karaya yanaşırken diğer teknede bulunan 4 sporcu mahsur kaldı.

        Haber verilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye gitti.

        Ekipler, can simidi yardımıyla 4 sporcuyu kurtardı. Sporcuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Öte yandan İzmit Karabaş Mahallesi Cebesoy Sokak'taki bir ağacın devrilmesini bir iş yerinin güvenlik kameraları kaydetti.

        Görüntülerde ağacın devrildiği esnada bir vatandaşın kaçması yer alıyor.

        - Vali Yavuz'dan açıklama

        Kocaeli Valisu Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün saat 24.00'a kadar 50-70 km/saat rüzgar, yarın 00.00'dan 15.00'e kadar 80-90 km/saat rüzgar, ayrıca sağanak yağış ve yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur beklenmektedir. Özellikle pazar günü zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AFAD'dan kritik uyarı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat!
        AFAD'dan kritik uyarı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Mevsim kışa dönüyor!
        Mevsim kışa dönüyor!
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        İklim krizinde istilacı türlerde 'hızlı yayılma' tehlikesi
        İklim krizinde istilacı türlerde 'hızlı yayılma' tehlikesi
        Evine mahalle sığdırdı!
        Evine mahalle sığdırdı!
        Yaralılar var! Fırtına ağacı yerinden söktü!
        Yaralılar var! Fırtına ağacı yerinden söktü!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        Formadan dev gelir!
        Formadan dev gelir!
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Fırtına, Körfez'de tekneleri batırdı
        Fırtına, Körfez'de tekneleri batırdı
        Rüzgarda kano alabora oldu, sporcular can simidiyle kurtarıldı
        Rüzgarda kano alabora oldu, sporcular can simidiyle kurtarıldı
        Rüzgarın devirdiği ağaç, aydınlatma direğini kırdı
        Rüzgarın devirdiği ağaç, aydınlatma direğini kırdı
        Kocaeli'de vapur seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
        Kocaeli'de vapur seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
        Üç boyutlu modelleme tekniğiyle yaptığı minyatür evler gerçeğini aratmıyor
        Üç boyutlu modelleme tekniğiyle yaptığı minyatür evler gerçeğini aratmıyor
        Karamürsel'de kadınlar şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi
        Karamürsel'de kadınlar şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi