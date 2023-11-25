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        Gölcük'te Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 20:11 Güncelleme: 25.11.2023 - 20:36
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        Gölcük'te Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

        Gölcük Kudüs Gönülleri Platformu tarafından organize edilen yürüyüş için Gölcük Kongre Sarayı önünde toplanan vatandaşlar, taşıdıkları döviz ve bayraklarla yürüyüşe başladı.

        Katılımcıların slogan atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdiği yürüyüş Anıtpark'ta sona erdi. Burada İsrail saldırılarında ölen Gazzeliler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

        Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, burada yaptığı konuşmada, Gazze'deki durumun dayanılır gibi olmadığını, insanlık dramı yaşandığını söyledi.

        İsrail'in 1967'de işgal ettiği yerleri terk etmediği gibi yeni işgal girişimlerinin devam ettiğini dile getiren Sezer, "Gazze'ye yapılan bir işgal hareketidir. Orada bir insanlık dramı yaşanıyor, bir katliam yapılıyor, soykırım yapılıyor." dedi.

        Sezer, Filistin'in özgürlüğe kavuştuğu, Mescid-i Aksa'nın özgür olduğu günleri görmeyi dileyerek, yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

        Etkinliğe, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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