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        Kocaeli'de 4 katlı binanın çatısı, yan binanın üzerine uçtu (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 12:48 Güncelleme: 26.11.2023 - 12:50
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        Kocaeli'de 4 katlı binanın çatısı, yan binanın üzerine uçtu (3)
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        DENİZTAŞTI,OTOPARK SU ALTINDA KALDI

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle deniz taştı. Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki otopark, suyla kaplandı. Karavan tutkunlarının uğrak noktası da olan sahil kenarındaki otoparktaki araçlar, su altında kaldı. Belediye ekipleri, su basan alanlarla ilgili çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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