Kocaeli'de 4 katlı binanın çatısı, yan binanın üzerine uçtu (3)

DENİZTAŞTI,OTOPARK SU ALTINDA KALDI

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle deniz taştı. Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki otopark, suyla kaplandı. Karavan tutkunlarının uğrak noktası da olan sahil kenarındaki otoparktaki araçlar, su altında kaldı. Belediye ekipleri, su basan alanlarla ilgili çalışma başlattı.