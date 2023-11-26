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        Olumsuz hava koşullarındaki olaylara 2 bin 191 personel ve 1044 araçla müdahale

        Kocaeli Valiliği, dünden itibaren kentte etkisini gösteren fırtına, yağmur ve kar yağışına bağlı su baskını, deniz taşması, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi olaylarına 2 bin 191 personel ve 1044 araçla müdahale edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 26.11.2023 - 11:58
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        Olumsuz hava koşullarındaki olaylara 2 bin 191 personel ve 1044 araçla müdahale
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        Kocaeli Valiliği, dünden itibaren kentte etkisini gösteren fırtına, yağmur ve kar yağışına bağlı su baskını, deniz taşması, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi olaylarına 2 bin 191 personel ve 1044 araçla müdahale edildiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, AFAD ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce kuvvetli rüzgar, fırtına, tam fırtına ve yer yer yağmur, yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağışların bölgede etkili olacağının bildirilmesi üzerine Vali Seddar Yavuz’un talimatları doğrultusunda kamuoyuna gerekli bildirimler yapılarak uyarılarda bulunulduğu belirtildi.

        Kocaeli'yi de kapsayan "Turuncu" kodlu uyarı nedeniyle TAMP Kocaeli müdahale planları doğrultusunda, İl AFAD Merkezi ve Valilik GAMER’de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU ve ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla Vali Yardımcısı başkanlığında bir araya gelindiği aktarılan açıklamada, tedbirler ve yapılması gereken çalışmaların istişare edilerek koordinasyon gerektiren konular üzerinde değerlendirmeler yapıldığı anlatıldı.

        Açıklamada, dün günün ilk saatlerinden itibaren başlayarak bu akşam saatlerine kadar etkili olumsuz hava koşulları nedeniyle yer yer su baskınları, deniz taşması, çatı uçmaları ve trafik kazaları ile deniz ulaşımında aksamalar meydana geldiği kaydedildi.

        Açıklama, şunlar kaydedildi:

        "Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle biri işyeri ikisi sokak olmak üzere 3 su baskını, Gölcük Halıdere ile Değirmendere Sahili, İzmit Sekapark Sahili ve Körfez Sahili’nde meydana gelen deniz taşması, 7 çatı uçması, 6 ağaç ve 1 aydınlatma-elektrik direği devrilmesi ve 19'u maddi hasarlı, 4 kişinin yaralandığı 23 trafik kazası meydana gelmiştir. İlimiz genelinde ortalama rüzgar hızı 15 km/saat olmak üzere en yüksek rüzgar hızı Kartepe Güney Batı yönünden 26 km/saat olarak gerçekleşmiştir. Ortalama yağış miktarı ise 9,25 kg/m² olmak üzere en yüksek yağış miktarı 20,16 kg/m² olarak Gölcük ilçemizde tespit edilmiştir. 112 ve diğer yollardan yapılan ihbarlara Valiliğimizce alınan kış tedbirleri kapsamında, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, AFAD Kocaeli İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin itfaiye ve fen işleri, İSU, emniyet, jandarma ve SEDAŞ’tan 2191 personel ve 1044 araçla müdahale yapıldı."

        Açıklamada, ihbar ve arazi taraması sonucu tespiti yapılan ve çalışması devam eden olaylar şöyle sıralandı:

        "Kartepe Aslanbey KYK Öğrenci Yurdu’nda çatı kaplamasında kısmi uçmalar meydana gelmiştir. Güvenlik önlemleri alınmış olup, rüzgar devam ettiği için onarım çalışmaları yapılamamaktadır. Kartepe ilçesinde orta gerilim hatlarında uzun süreli, tahmini 4-6 saat arası devam edecek elektrik kesintisi vardır. Ekipler olay yerinde müdahale ediyor. İDO ve NEGMAR Feribot seferleri şiddetli hava muhalefeti sebebiyle yapılamamaktadır. Rüzgar ve fırtına sebebiyle özellikle Kartepe bölgesinde çok sayıda elektrik kesintisi mevcuttur, müdahaleler devam etmektedir. Gölcük ve Körfez sahilinde su basması sebebiyle dağıtım panolarının su altında kalmasından dolayı güvenlik sebebiyle elektrik kesintisi yapılmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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