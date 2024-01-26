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        Müstehcen yayın yapan kadın serbest

        KOCAELİ'desosyal medya üzerinden müstehcen yayın yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.N.S. (21), emniyetteki ifadesi sonrası salıverildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 17:34 Güncelleme: 26.01.2024 - 17:35
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        Müstehcen yayın yapan kadın serbest
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        KOCAELİ'desosyal medya üzerinden müstehcen yayın yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.N.S. (21), emniyetteki ifadesi sonrası salıverildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Gebze'de E.N.S.'nin sosyal medya platformu Instagram üzerinden müstehcen yayın yaptığını tespit etti. Soruşturma kapsamında şüpheli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. E.N.S. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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