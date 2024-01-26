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        Kocaeli'de evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu imal eden şüpheli yakalandı

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu imal eden şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 17:33 Güncelleme: 26.01.2024 - 17:39
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        Kocaeli'de evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu imal eden şüpheli yakalandı
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu imal eden şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında bir eve operasyon düzenledi.

        Operasyonda, evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu imal ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        İkamette yapılan aramada, 200 gram skunk, kök boyları 50-60 santimetre aralığında olan 4 skunk bitkisi, 3 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, esrar öğütme aparatı, 25 gram kenevir tohumu, 1 nem cihazı, 1 pH ölçüm cihazı, 3 kilogram sıvı toprak gübresi, 2 LED lamba, 4 havalandırma fanı, ısı ölçer, 2 zaman ayarlı priz, ısıtıcı ve 1 havalandırma aspiratörü ele geçirildi.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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