Kocaeli'de bıçakla yaralanmış halde bulunan kişi hastanede öldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bıçakla yaralanmış halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bıçakla yaralanmış halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Arızlı Mahallesi'nde yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
E.B. olduğu belirlenen ağır yaralı, sağlık görevlilerince kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bu arada, E.B'nin taksicilik yaptığı öğrenildi.
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