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        Kocaeli'de bıçakla yaralanmış halde bulunan kişi hastanede öldü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bıçakla yaralanmış halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 20:45 Güncelleme: 21.01.2025 - 20:45
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        Kocaeli'de bıçakla yaralanmış halde bulunan kişi hastanede öldü
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bıçakla yaralanmış halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Arızlı Mahallesi'nde yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        E.B. olduğu belirlenen ağır yaralı, sağlık görevlilerince kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Bu arada, E.B'nin taksicilik yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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