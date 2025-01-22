Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma! Bursa'da, ormanda bıçaklanmış ve bir kısmı yanmış halde cansız bedeni bulunan 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık'ın, gözaltına alınan 20 yaşındaki arkadaşı Ömer Önen, suçunu itiraf etti. Önen'in ifadesinde, "Ruhani şeyler gördüğüm için onu bıçaklayıp, yaktım" dediği öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.01.2025 - 07:54 Güncelleme: 22.01.2025 - 07:54 facebook

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