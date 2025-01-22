The Mandalorian'dan High Republic'e: 2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?

Sinema dünyasının en ikonik serilerinden biri olan Star Wars, 2025 ve sonrasında hayranlarını bir kez daha büyülemeye hazırlanıyor. Yeni projeler, hem klasik Star Wars hikayelerini yeni jenerasyonlarla buluşturmayı hem de seriye yeni soluklar getirmeyi hedefliyor. İşte karşınızda, Star Wars evreninde bizi bekleyen yeni maceralar!