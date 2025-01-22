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        Kocaeli'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 11:38 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:43
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        Kocaeli'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        M.A'nın kullandığı 41 AOT 671 plakalı hafif ticari araç, Kullar Caddesi'nde aynı yönde seyreden M.Ö. idaresindeki 41 KD 121 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada araçlarda sıkışan sürücüler ile otomobildeki V.K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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