Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Kocaeli’de düzenlenen Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 36 kulüpten 160 sporcu katıldı.

Büyük erkekler kategorisinde üç sporcu mücadele etti. Bu kategoride Alp Eren Özkan birinci, Burak Demirboğa ikinci, Enes Demirci üçüncü oldu. Büyük kadınlar kategorisinde ise Salma Agamova, Selin Akbulut, Ceren Karas ilk üç sırayı elde eden isimler oldu.

Junior erkeklerde Furkan Emre İncel birinciliği elde etti. Mehmet Cenkay Karlıklı ikinci, Ege Alacan üçüncü oldu. Junior kadınlar kategorisinde de Leyla Çetin ilk sırada yer alırken, Deniz Tarım ikinci, Azra Sağlam üçüncü sırayı aldı.

Basic Novice 2 erkeklerde Dmitrii Mekhanov birinci, Doruk Ege Kömürlü ikinci, Sarp Berk Ergün üçüncülüğü elde etti. Basic Novice 1 erkeklerde birinci Dağan Yılmaz, ikinci Ateş Ahıskal, üçüncü ise Mehmet Kağan Özer oldu.

Basic Novice 2 kadınlarda Elif Neva Özoğul birinciliği elde etti. Beren Aden Bayram ikinci, Neva Nur Karaibis üçüncü oldu. Basic Novice 1 Kadınlar kategorisinde ise İpek Ezgi Özoğlu birinci, Zeynep Karadeniz ikinci, Zeynep Tuana Kızek üçüncü sırayı aldı.