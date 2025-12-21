Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı

        Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Erzurumspor FK ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 16:08 Güncelleme: 21.12.2025 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Erzurumspor FK ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ile grup maçlarının başlayacağını söyledi.

        Sahalarında mücadele etmeyi avantaj gördüklerini ifade eden İnan, "İnşallah Ziraat Türkiye Kupası'na galibiyetle başlamak istiyoruz. Bugün Erzurumspor FK maçı hazırlıklarına başlıyoruz. Yorgun olan oyuncularımız var. Onları riske etmemek adına dinlendireceğiz. Oynaması gereken, şans vermemiz gereken oyuncularımız var. Genel olarak baktığınızda takımdaki bütün oyuncular neredeyse aynı oranda süre aldılar. O nedenle as oyuncu ya da yedek oyuncu diye ayırt etmiyorum. Bu maçı önemsiyoruz, kupada hedefimiz var." ifadesini kullandı.

        İnan, takımının iyi olduğunu ve herkesin canla başla mücadele ettiğini dile getirerek, hepsinden de memnun olduğunu dile getirdi.

        Devre arası için ay sonunda tesislerde bir araya gelip burada 5 gün hazırlanacaklarını aktaran İnan, 4 Ocak'ta Antalya kampının başlayacağını bildirdi.

        İnan, kadrolarında 14 yabancı futbolcu bulunduğunu belirterek, transfer döneminde takımdan ayrılık olup olmayacağına bakacaklarını, buna göre 2-3 transfer yapmalarının kendileri için yeterli olacağını söyledi.

        Bir gazetecinin "Hiç iddia oynadınız mı?" sorusu üzerine İnan, şöyle devam etti:

        "Hiç oynamadım. Hayatımda böyle bir şeyim hiç olmadı. Federasyon başkanımız bütün açıklamaları yaptı eğer bir suç varsa zaten adli makamlarda bu görülüyor. Transfer konusunda kafamızda belli başlı oyuncular var, görüştüğümüz oyuncular var. Netlik kazandıktan sonra girişimleri yapacağız. Cezamız var. Ayrılıklar olabilir, olacak, Tarkan büyük ihtimalle bir daha bizimle olmayacak. Onların yerine Türk oyuncu en önemli transfer politikamız olabilir."

        - Darko: “Hedefim ikinci yarı daha iyi performans sergilemek”

        Yeşil-siyahlı ekibin orta saha oyuncusu Darko Churlinov da ligin ilk 7-8 maçlık döneminin birbirlerini tanımakla geçtiğini dile getirerek sonra oyunlarının geliştiğini dile getirdi.

        Ligin ikinci devresinde oyunlarının daha iyiye gideceğini ifade eden Churlinov, son 2-3 maçta performansının iyiye gittiğini aktararak "Sezonun ilk yarısında iyi performans sergilemediğimin farkındayım. Hedefim ikinci yarı daha iyi bir performans sergilemek. Çünkü buraya gelirken hedefim Kocaelispor için en iyisini yapmaktı." değenlendirmesini yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        Kaptan, kabloya zarar verdiği iddiasıyla BAE'de tutuklandı
        Kaptan, kabloya zarar verdiği iddiasıyla BAE'de tutuklandı
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!

        Benzer Haberler

        Silahlı kavgada ölen futbolcu toprağa verildi
        Silahlı kavgada ölen futbolcu toprağa verildi
        Kocaeli'de silahlı kavgada ölen futbolcu Uğurcan Bekçi defnedildi
        Kocaeli'de silahlı kavgada ölen futbolcu Uğurcan Bekçi defnedildi
        Silahlı kavgada hayatını kaybeden futbolcu Uğurcan Bekçi toprağa verildi
        Silahlı kavgada hayatını kaybeden futbolcu Uğurcan Bekçi toprağa verildi
        Kocaeli'de üst geçitlerdeki buzlanmaya özel solüsyonla müdahale ediliyor
        Kocaeli'de üst geçitlerdeki buzlanmaya özel solüsyonla müdahale ediliyor
        Kocaeli'de jandarma ekiplerince "zorunlu kış lastiği" denetimi yapıldı
        Kocaeli'de jandarma ekiplerince "zorunlu kış lastiği" denetimi yapıldı
        Kocaeli'de ezan ve hutbe okuma yarışmalarının il finalleri yapıldı
        Kocaeli'de ezan ve hutbe okuma yarışmalarının il finalleri yapıldı