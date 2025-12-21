Kocaeli'de jandarma ekiplerince "zorunlu kış lastiği" denetimi yapıldı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde jandarma ekiplerince dağ yollarında kış lastiği ve trafik güvenliğine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Maşukiye Mahallesi'ndeki Korupark Jandarma Uygulama Noktası'nda, 6 asayiş ve 3 jandarma trafik timinin katılımıyla kış lastiği denetimi yapıldı.

Denetim noktasında tır, kamyon, otobüs ve minibüs gibi ticari araçların kış lastiği durumu kontrol edilerek lastik diş derinlikleri ölçüldü.

Denetimlerde 287 araç kontrol edilirken 512 kişinin sorgusu gerçekleştirildi, kış lastiği bulundurmadığı belirlenen 4 ticari araca toplam 23 bin 424 lira idari para cezası uygulandı.

Kartepe İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özkan Bakır da denetimlere katılırken, sürücülere emniyet kemeri kullanımı ve genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılarak broşürler dağıtıldı, ayrıca kadın sürücü ve yolculara KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında bilgi verildi.

Ekipler, Maşukiye, Derbent ve Suadiye dağ yollarında yapılan devriye faaliyetlerinde vatandaşları yol kenarlarına park yapılmaması, ateş ve mangal yakılmaması, çevreye çöp ve atık bırakılmaması konularında uyardı.