Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de ezan ve hutbe okuma yarışmalarının il finalleri yapıldı

        Kocaeli'de, Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması ve Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın il finali Karamürsel ilçesinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 11:49 Güncelleme: 21.12.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de ezan ve hutbe okuma yarışmalarının il finalleri yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'de, Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması ve Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın il finali Karamürsel ilçesinde gerçekleştirildi.

        Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip lisesi öğrencileri arasında düzenlenen yarışmaların il finali, Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde Akçakoca Camisi'nde yapıldı.

        Öğrencilerin ezan ve hutbe okuma alanındaki bilgi, hitabet ve ses becerilerini ortaya koydukları yarışmalar, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

        Yapılan değerlendirme sonucunda, Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması'nda birinciliği İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Erdem Kamil Doğan elde etti.

        Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda da İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Furkan Yılmaz birinci oldu.

        Programa, Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, İlçe Müftüsü Caner Akdemir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akın Atlıbatur, AK Parti İlçe Başkanı Mecit Erdoğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Çanakkale'de 'ters yön' faciası: 5 ölü, 1 yaralı
        Çanakkale'de 'ters yön' faciası: 5 ölü, 1 yaralı
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        "Attığı gol kalite koktu!"
        "Attığı gol kalite koktu!"
        Yerel şiddetli sağanak! Sel ve su baskını riski!
        Yerel şiddetli sağanak! Sel ve su baskını riski!
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin en uzun kaydırağı Kocaeli'ye yapılıyor
        Türkiye'nin en uzun kaydırağı Kocaeli'ye yapılıyor
        Kocaeli'de tramvay hattı kapasitesi iki katına çıkarılacak
        Kocaeli'de tramvay hattı kapasitesi iki katına çıkarılacak
        KOSTÜ, YÖK'ün 2025 izleme raporunda üst sıralarda yer aldı
        KOSTÜ, YÖK'ün 2025 izleme raporunda üst sıralarda yer aldı
        Çayırova'da cuma vaazı sırasında içeriye köpek giren cami dezenfekte edildi
        Çayırova'da cuma vaazı sırasında içeriye köpek giren cami dezenfekte edildi
        Seyir halindeki otomobilde yangın paniği
        Seyir halindeki otomobilde yangın paniği
        Camiye giren pitbullun sahibine adli ve idari işlem yapıldı
        Camiye giren pitbullun sahibine adli ve idari işlem yapıldı