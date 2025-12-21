Kocaeli'de ezan ve hutbe okuma yarışmalarının il finalleri yapıldı

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, İlçe Müftüsü Caner Akdemir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akın Atlıbatur, AK Parti İlçe Başkanı Mecit Erdoğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda da İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Furkan Yılmaz birinci oldu.

Yapılan değerlendirme sonucunda, Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması'nda birinciliği İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Erdem Kamil Doğan elde etti.

Öğrencilerin ezan ve hutbe okuma alanındaki bilgi, hitabet ve ses becerilerini ortaya koydukları yarışmalar, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.