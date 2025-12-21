Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de silahlı kavgada ölen futbolcu Uğurcan Bekçi defnedildi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavga sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren futbolcu 27 yaşındaki Uğurcan Bekçi'nin cenazesi toprağa verildi.

        Giriş: 21.12.2025 - 14:04 Güncelleme: 21.12.2025 - 14:04
        Kocaeli'de silahlı kavgada ölen futbolcu Uğurcan Bekçi defnedildi
        Yakınları tarafından morgdan alınan Bekçi'nin (27) cenazesi, Yeşilova Merkez Camisi'ne getirildi.

        Aile fertleri, burada taziyeleri kabul etti. Tabutun üzerine Kocaelispor ve Anagold 24 Erzincanspor formaları bırakıldı.

        Son olarak Bölgesel Amatör Lig 9. Grup takımlarından Sultanbeyli Belediyespor forması giyen Bekçi'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Yeşilova Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Törene, Bekçi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü, takım arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

        - Olay

        Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı İzmit Sahil mevkisinde 17 Aralık'ta çıkan silahlı kavgada Bekçi, İ.A. (31) ve K.E.B. (27) yaralanmıştı. Bekçi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlılardan E.S. ve F.K. tutuklanmış, A.C.G. ise savcılıkça serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

