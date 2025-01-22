Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: Taksici kavgası cinayetle bitti | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Taksicilerin "eski eleman" kavgası cinayetle bitti!

        İzmir'de, taksi durağında çalışan 26 yaşındaki M.A. ile 32 yaşındaki Abdullah Altuntaş arasında yaşanan "eski eleman" kavgasında M.A.'nın babası S.A., taksi durağına gelip kurşun yağdırdı. Olayda, Altuntaş hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. S.A. ifadesinde, taksisinde şoförlük yapan kişinin bir süredir karşı taksi durağındaki taksici Altuntaş ile çalışmaya başladığını, bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 11:01 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taksicilerin "eski eleman" kavgası cinayetle bitti!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Torbalı ilçesinde alınan bilgiye göre, Tepeköy Meydanı'ndaki taksi durağında çalışan M.A. (26) ile Abdullah Altuntaş (32) arasında kavga çıktı.

        3 KİŞİ AĞIR YARALANDI

        AA'daki habere göre kavgayı duyan M.A'nın babası S.A. (57) durağa gelerek yanındaki tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte Abdullah Altuntaş, M.A. (30) ve A.K. (37) ağır yaralandı.

        BİR TAKSİCİ HAYATINI KAYBETTİ

        Abdullah Altuntaş, 32 yaşında hayatını kaybetti.
        Abdullah Altuntaş, 32 yaşında hayatını kaybetti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Altuntaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis S.A'yı gözaltına aldı.

        TAKSİSİNİN ŞOFÖRÜ BAŞKASIYLA ÇALIŞMIŞ

        S.A'nın emniyetteki ilk ifadesinde, taksisinde şoförlük yapan kişinin bir süredir karşı taksi durağındaki taksici Altuntaş ile çalışmaya başladığını, bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını, dün gece Altuntaş'ın arayarak oğlu M.A'yı öldüreceğini ifade ettiğini söylediği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Enkaza döndü! İçeriden görüntüler ortaya çıktı
        Enkaza döndü! İçeriden görüntüler ortaya çıktı
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Oval Ofis'te neler değişti?
        Oval Ofis'te neler değişti?
        160 milyon lira çekildi, ev alındı
        160 milyon lira çekildi, ev alındı
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Trump'ın kararına rağmen göçmenler yola çıktı
        Trump'ın kararına rağmen göçmenler yola çıktı
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Kız çocuğu korumaya alındı! Dayı tutuklandı!
        Kız çocuğu korumaya alındı! Dayı tutuklandı!
        Musk'ın tartışmalı 'Nazi' selamına tepki
        Musk'ın tartışmalı 'Nazi' selamına tepki
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları