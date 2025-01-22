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        Haberler Gündem 3. Sayfa Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber! | Son dakika haberleri

        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!

        Kayseri'de, babası Volkan Koç tarafından tüfekle vurulan ve ağır yaralanan 8 yaşındaki Demir Koç, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından teslim olmayıp kendisini eve kilitleyen Volkan Koç'un ifadesinde, silahını temizlerken kaza sonucu oğlunu vurduğunu söylediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 11:26 Güncelleme: 22.01.2025 - 12:00
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        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
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        Kayseri'de olay, 2 gün önce saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokak’taki 14 katlı bir binanın 2’nci katında meydana geldi.

        OĞLUNU TÜFEKLE YARALADI

        DHA'daki habere göre 3 suç kaydı bulunan Volkan Koç, henüz bilinmeyen nedenle oğlu Demir Koç'u tüfekle ağır yaraladı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi.

        KENDİSİNİ EVE KİLİTLEYİP TESLİM OLMADI

        Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Demir Koç, Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba Koç ise olaydan sonra kendisini eve kilitledi. Polis ekipleri, teslim olması için Volkan Koç'u ikna etmek amacıyla çalışma başlattı.

        ŞÜPHELİ BABA TUTUKLANDI

        Koç, ekiplerin 4 saat süren ikna çalışması sonucu teslim oldu. Polis eşliğinde evden çıkarılan Volkan Koç gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Volkan Koç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

        Başından ağır yaralanan Demir Koç, tedavi gördüğü hastanede 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gece saatlerinde yaşamını yitiren Demir Koç'un cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.

        KAZA SONUCU VURDUM SAVUNMASI

        Diğer yandan Volkan Koç'un ifadesinde silahını temizlerken ateş aldığı ve kaza sonucu oğlunu vurduğunu söylediği öğrenildi.

        7 yaşındaki oğlunu vurdu! Kendisini eve kilitledi! Operasyonla yakalandı!
        7 yaşındaki oğlunu vurdu! Kendisini eve kilitledi! Operasyonla yakalandı! Haberi Görüntüle
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