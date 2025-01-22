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        Haberler Dünya ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte Oval Ofis'te neler değişti? | Dış Haberler

        ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte Oval Ofis'te neler değişti?

        ABD Başkanı Donald Trump, 4 yıl sonra yeniden döndüğü Beyaz Saray'daki ikinci başkanlık döneminde önemli kararlara imza atacağı Oval Ofis'te değişiklikler yaptı. Trump, ilk başkanlık döneminde masasının yanında yer alan Andrew Jackson'ın ve George Washington'ın portresini duvara yeniden astı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 10:26 Güncelleme: 22.01.2025 - 10:26
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        Oval Ofis'te neler değişti?
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        ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlar başlamaz göreve gelen diğer başkanlar gibi Oval Ofis'te bazı değişiklikler yaptı.

        Eski ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'a geldiğinde Benjamin Franklin'in bir portresini masanın yanına asmış ve Başkan Roosevelt'in bir portresini şöminenin üzerine koymuştu.

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        Description

        Ayrıca yere koyu mavi Clinton dönemi halı sermişti.

        Başkan Donald Trump, ilk başkanlık döneminde masasının yanında yer alan Andrew Jackson'ın bir portresini duvara geri astı.

        Trump ayrıca şöminenin üzerine George Washington'ın bir portresini geri koydu.

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        Description
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        Yere daha açık renkli Reagan dönemi halısı serildi ve odanın bazı köşelerine birkaç askeri bayrak kondu.

        Oval Ofis'te her başkan kendi zevkine ve tercihine uygun olarak değişiklikler yapıyor, Trump ikinci kez art arda olmayacak şekilde Oval Ofis'e dönen ilk başkan oldu.

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        #Donald Trump
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