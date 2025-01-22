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        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 00:24 Güncelleme: 22.01.2025 - 00:40
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        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kabaoğlu Mahallesi Kurtuluş Bulvarı İzmit istikametinde M.R.T. idaresindeki 41 F 8191 plakalı otomobil, Y.E.B. idaresindeki 41 AVY 688 plakalı otomobil ve U.D'nin kullandığı 35 UFG 30 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan M.R.T, U.D. ile araçlardaki 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi i Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan bölgedeki ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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