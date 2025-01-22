Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kabaoğlu Mahallesi Kurtuluş Bulvarı İzmit istikametinde M.R.T. idaresindeki 41 F 8191 plakalı otomobil, Y.E.B. idaresindeki 41 AVY 688 plakalı otomobil ve U.D'nin kullandığı 35 UFG 30 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.R.T, U.D. ile araçlardaki 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi i Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan bölgedeki ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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