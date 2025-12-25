Kocaeli'de 380 litre etil alkol ele geçirildi

Ekiplerce 4 araçta yapılan aramada, 380 litre etil alkol, 100 litre içki, 500 elektronik sigara tütünü, 2 bin 600 ünlü markalara ait sahte kıyafet ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında jandarma ekiplerince Gebze, Kartepe ve Körfez ilçelerinde operasyon düzenlendi.

