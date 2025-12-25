Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 380 litre etil alkol ele geçirildi

        Kocaeli'de 380 litre etil alkol ele geçirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 17:12 Güncelleme: 25.12.2025 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 380 litre etil alkol ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'de 380 litre etil alkol ele geçirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında jandarma ekiplerince Gebze, Kartepe ve Körfez ilçelerinde operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce 4 araçta yapılan aramada, 380 litre etil alkol, 100 litre içki, 500 elektronik sigara tütünü, 2 bin 600 ünlü markalara ait sahte kıyafet ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Ölüme yol açan koltukla ilgili rüzgar savunması!
        Ölüme yol açan koltukla ilgili rüzgar savunması!
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Yılbaşı öncesi kaçakçılara darbe: Milyonluk sahte alkol ve ürün ele geçiril...
        Yılbaşı öncesi kaçakçılara darbe: Milyonluk sahte alkol ve ürün ele geçiril...
        Gebze'de ortaokullar arası münazara yarışması düzenlendi
        Gebze'de ortaokullar arası münazara yarışması düzenlendi
        Darıca'da kurumlar arası voleybol turnuvası heyecanı başladı
        Darıca'da kurumlar arası voleybol turnuvası heyecanı başladı
        Derince'de başıboş köpek tepkisi: "30'a yakın köpek bir arada dolaşıyor"
        Derince'de başıboş köpek tepkisi: "30'a yakın köpek bir arada dolaşıyor"
        Çayırova'daki kütüphanelere 2025 yılında 91 bin ziyaretçi
        Çayırova'daki kütüphanelere 2025 yılında 91 bin ziyaretçi
        Kocaeli'de riskli olduğu tespit edilen bina yıkıldı
        Kocaeli'de riskli olduğu tespit edilen bina yıkıldı