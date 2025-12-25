Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de riskli olduğu tespit edilen bina yıkıldı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde riskli olduğu belirlenen bina, kontrollü şekilde yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 12:42 Güncelleme: 25.12.2025 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de riskli olduğu tespit edilen bina yıkıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde riskli olduğu belirlenen bina, kontrollü şekilde yıkıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fatih Mahallesi'nde bulunan yapının, teknik incelemeler sonucunda riskli olduğu belirlendi.

        Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yıkım öncesinde ve sırasında bölgede güvenlik önlemi aldı.

        Bina, Körfez Belediyesi ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmayla kontrollü şekilde yıkıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu!
        Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu!
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de balık mezatlarında en yoğun rekabet hamside yaşandı
        Kocaeli'de balık mezatlarında en yoğun rekabet hamside yaşandı
        Hastaneden çıktı, oto yıkama dükkanında hayatını kaybetti
        Hastaneden çıktı, oto yıkama dükkanında hayatını kaybetti
        GOSB Teknopark'ta Ar-Ge ve inovasyonun başarıları ödüllendirildi GOSB Tekno...
        GOSB Teknopark'ta Ar-Ge ve inovasyonun başarıları ödüllendirildi GOSB Tekno...
        Körfez'de riskli bina yıkıldı
        Körfez'de riskli bina yıkıldı
        TÜBA ödüllü Prof. Dr. Özcan'dan diş hekimliği eğitiminde klinik tecrübe vur...
        TÜBA ödüllü Prof. Dr. Özcan'dan diş hekimliği eğitiminde klinik tecrübe vur...
        Kartepe'de öğrencilere "sıfır atık" eğitimi verildi
        Kartepe'de öğrencilere "sıfır atık" eğitimi verildi