Kocaeli'de riskli olduğu tespit edilen bina yıkıldı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde riskli olduğu belirlenen bina, kontrollü şekilde yıkıldı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde riskli olduğu belirlenen bina, kontrollü şekilde yıkıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fatih Mahallesi'nde bulunan yapının, teknik incelemeler sonucunda riskli olduğu belirlendi.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yıkım öncesinde ve sırasında bölgede güvenlik önlemi aldı.
Bina, Körfez Belediyesi ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmayla kontrollü şekilde yıkıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.