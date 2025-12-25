TÜBA ödüllü Prof. Dr. Özcan'dan diş hekimliği eğitiminde klinik tecrübe vurgusu:

2025 yılı TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü’ne layık görülen, Zürih Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mutlu Özcan, Türkiye’de diş hekimliği eğitiminin gücünün, öğrencilere sağlanan yoğun klinik deneyimden kaynaklandığını söyledi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından verilen TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü'ne, diş hekimliğinde yüksek performanslı seramik malzemelerin klinik uygulamaları ile dijital teknoloji alanındaki öncü çalışmaları dolayısıyla layık görülen Prof. Dr. Mutlu Özcan, Kocaeli Üniversitesi Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde diş hekimliği öğrencilerine seminer verdi.

Seminerin ardından gazetecilere açıklama yapan Özcan, kariyeri boyunca birçok ülkede ödül aldığını ancak kendi ülkesinde aldığı bu ödülün ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Özcan, diş hekimliği alanına bu ödülün ilk kez verildiğini aktararak, "Çalışmalarım daha çok diş hekimliğindeki malzemeler, teknolojiler ve onların uygulamalarıyla ilgili. Çok kapsamlı, meşakkatli ve emek verdiğim kariyerimin bir sonucu. Buluşlarım, geliştirdiğim yöntemler, klinik yöntemler, özellikle protokoller ön plana çıkmış durumda bu ödülü almamda. Beni bu ödüle layık gördükleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ödül töreninin hayatında unutamayacağı anlardan biri olduğunu dile getiren Özcan, "Cumhurbaşkanımızın elinden bu ödülü almak ayrı güzel. Gurur duyuyorum. Hem kendime hem de jüri üyelerine teşekkür ediyorum." dedi.

- "Türkiye klinik tecrübe açısından çok güçlü"

Özcan, ödüle layık görülmesinde akademik performansının belirleyici olduğunu vurgulayarak, 950'den fazla makalesinin ve daha önce kazandığı uluslararası ödüllerin de bu süreçte etkili olduğunu kaydetti.

Türkiye'deki diş hekimliği eğitiminin dünyaya göre hangi seviyede olduğu sorusunu Özcan, "Türkiye klinik tecrübe açısından çok güçlü. Bu tecrübeden çok faydalandım. Öğrencilik zamanımda bile çok fazla hasta bakmıştık. Bunun bana ve mesleğime bakışıma çok katkısı oldu. Eğitimimizin son derece kuvvetli olduğuna inanıyorum. Araştırma alanında biraz daha donanımlı olmamız gerektiğini de düşünüyorum. O yüzden de temaslarım ülkemdeki araştırmacılarla devam ediyor. Diş hekimliği pratiğe yönelik bir meslek, pratiğin bu kadar yoğun olduğu bir ülkede iyi bir diş hekimi olmamaya imkan yok. Dolayısıyla eğitimimizi kesinlikle geride görmüyorum." şeklinde yanıtladı.