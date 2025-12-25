Karamürsel'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Bu kapsamda ekipler, şüpheli İ.Ü'yü (44) ilçede yakaladı. Zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticaretinin men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.

