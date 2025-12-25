Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Karamürsel'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 09:55 Güncelleme: 25.12.2025 - 09:55
        Karamürsel'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticaretinin men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda ekipler, şüpheli İ.Ü'yü (44) ilçede yakaladı. Zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

