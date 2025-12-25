Karamürsel'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticaretinin men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, şüpheli İ.Ü'yü (44) ilçede yakaladı. Zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.
