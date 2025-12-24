Habertürk
        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 30 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de 30 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 17:44 Güncelleme: 24.12.2025 - 17:44
        Kocaeli'de 30 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 30 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Fethiye İlamat ve İnfaz Bürosu ile Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesince hakkında arama kararı çıkarılan çeşitli suçlardan hükümlü F.K, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Hakkında 30 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

