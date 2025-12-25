Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Gebze'de ortaokullar arası münazara yarışması düzenlendi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ortaokul öğrencileri arasında münazara yarışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 16:43 Güncelleme: 25.12.2025 - 16:43
        Gebze'de ortaokullar arası münazara yarışması düzenlendi
        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmaya 58 ortaokul katıldı.

        Gebze Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmanın finaline Mimar Sinan ile Zübeyde Hanım ortaokulu öğrencileri kaldı.

        Yapılan münazara sonucunda yarışmayı Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri kazandı. Birinci olan öğrencilere gram altın, ikinci olanlara da yarım gram altın hediye edildi.

        Yarışmada konuşan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, öğrencilerin öz güven ortaya koymasının önemli olduğunu söyledi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz ise yarışmada kaybeden olmadığını bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

