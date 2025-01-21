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        Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Kocaeli'de başladı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 18:06 Güncelleme: 21.01.2025 - 18:29
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        Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Kocaeli'de başladı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası başladı.

        Türkiye Boks Federasyonunca Eray Şamdan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 39 ilden 130 sporcu mücadele ediyor.

        Federasyon Başkanı Suat Hekimoğlu, şampiyonanın açılışında yaptığı konuşmada, organizasyona katılan sporculara başarılar diledi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaeli olarak sporculara destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Şampiyona 26 Ocak Pazar günü sona erecek.

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