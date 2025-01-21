Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Kocaeli'de başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaeli olarak sporculara destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

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