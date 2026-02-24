Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehit ve gazi çocuklarına burs verecek

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 198 şehit ve gazi çocuğuna burs verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 14:51
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki 198 öğrenciye toplam 2 milyon 913 bin lira burs verilecek.

        Şart aranmaksızın burs imkanı sağlanacak öğrencilerin 61'i üniversite, 137'si ise ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim alıyor.

        Ödemeler, üniversite öğrencileri için 10 ay boyunca 2 bin 500 lira olarak planlanırken diğer düzeyler için 9 ay süresince bin 250 lira olarak belirlendi.

        Aynı dönemde şehit ve gazi çocukları hariç 30 bin 204 öğrenci eğitim desteğinden yararlanacak.

        Burs ödemeleri belirlenen periyotlarda "41 Kart" hesaplarına yatırılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

