Yangın merdiveni girişi alevler içerisinde! 76 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangın faciasının yaşandığı Bolu'daki otelde iki yangın merdiveni olduğu öğrenildi. Facia sırasında çekilen görüntüde ise bir yangın merdiveni girişinin alevler içerisinde olduğu dikkat çekti

Habertürk Giriş: 22.01.2025 - 11:38 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:38 facebook

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