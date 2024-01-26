Kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
KOCAELİ´ninGebze ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak bir kişiyi 85 bin TL dolandıran şüpheli gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
KOCAELİ´ninGebze ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak bir kişiyi 85 bin TL dolandıran şüpheli gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Gebze´de kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, telefonla aradığı bir kişiye banka hesabının terör örgütleri tarafından kullanıldığı iddia ederek 85 bin TL para göndermesini istedi. Telefonla konuştuğu şüpheliye inanan kişi, polis olduğunu söyleyen şüphelinin hesabına 85 bin TL gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında vatandaşı dolandıran S.D. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.D. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.