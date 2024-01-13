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        Türk akademisyenler ABD'deki Kar Heykel Şampiyonası'na katılacak

        Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Mimar Sinan Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan takım, ABD'de gerçekleştirilecek Kar Heykel Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 13:45 Güncelleme: 13.01.2024 - 13:45
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        Türk akademisyenler ABD'deki Kar Heykel Şampiyonası'na katılacak
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        Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Mimar Sinan Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan takım, ABD'de gerçekleştirilecek Kar Heykel Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

        Minnesota Stillwater'da geçen yıl düzenlenen organizasyonda eseriyle dünya üçüncüsü olan Türk heykel takımı, bu sene de şampiyonaya davet edildi.

        Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Çınar, KOÜ Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Konak ve KOÜ Öğretim Görevlisi Tayfun Konak'tan oluşan heykel ekibi, 17-21 Ocak tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada yer alacak.

        Doç. Dr. Ceyhun Konak, yaptığı açıklamada, Türk takımı olarak ABD'de Colorado ve Minnesota'nın yanı sıra Çin'den Fransa'ya, Japonya'dan Kanada'ya kadar 3 kıtada 12 farklı ülkede sanatsal çalışmalara katkı sağladıklarını belirtti.

        Konak, sanatsal etkinliklerde uluslararası farkındalığın önemine işaret ederek, önümüzdeki dönemde özellikle üniversitedeki öğrencilerinin yurt dışı etkinliklerinde Türkiye'yi temsil etmeleri için çalışacaklarını kaydetti.

        ABD'de aldıkları ödülle üç ayrı kıtadan ödül alan sanatçı ünvanına sahip olduklarına değinen Konak, Türk takımı olarak bu sene ABD, Ekvator, Fransa, Finlandiya, Galler, Kanada ve Meksika'dan gelecek ekiplerle derece alabilmek için yarışacaklarını anlattı.

        Konak, geçen yıl "Organik Küpler (Organic Cubes)" isimli eserle yarışmaya katıldıklarını aktararak, "Bu yıl bir tomurcuğun yeri çatlatarak çıkmasını referans alarak onu görselleştiren soyut bir kompozisyon oluşturmayı hedefliyoruz. Geçen sene ödül aldığımız eserle benzer üslupta bir çalışma olacak." ifadelerini kullandı.

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