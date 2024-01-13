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        İkinci devrelere puan kayıplarıyla başlayan Kocaelispor, her maça final havasında çıkacak

        KADİR YILDIZ - Trendyol 1. Lig'de ilk devreyi 33 puanla 2. sırada tamamlayan Kocaelispor'un kulüp başkanı Engin Koyun, ikinci devreye iyi başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 11:47 Güncelleme: 13.01.2024 - 11:47
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        İkinci devrelere puan kayıplarıyla başlayan Kocaelispor, her maça final havasında çıkacak
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        KADİR YILDIZ - Trendyol 1. Lig'de ilk devreyi 33 puanla 2. sırada tamamlayan Kocaelispor'un kulüp başkanı Engin Koyun, ikinci devreye iyi başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

        Koyun, AA muhabirine, Antalya kampının faydalı ve verimli geçtiğini; birliğin, bütünlüğün ve kaynaşmanın sağlandığı çalışma dönemi geçirdiklerini belirtti.

        Ara transfer döneminde birer forvet ve orta saha oyuncusu transfer etmeyi planladıklarını aktaran Koyun, bununla ilgili çalışmanın netleşmediğini kaydetti.

        Koyun, ligde 2. sırada yer aldıklarını dile getirerek, "Bulunduğumuz yeri korumaya çalışacağız. Şehrin ve camianın beklentisi de bu. Takım da şehir de yönetim de teknik heyet de buna hazır." dedi.

        Takımda iyi havanın mevcut olduğuna değinen Koyun, insanların kulüpten beklentisinin bulunduğunu ve bu beklentiyi futbolcular ile teknik heyetin yerine getireceğine inandıklarını dile getirdi.

        Ligin ikinci devresine iyi başlangıç yapmak istediklerini aktaran Koyun, "Maç maç düşünerek hareket ediyoruz. O haftaki maçı en iyi şekilde geçmeyi amaçlıyoruz. Her maçın final olduğunu düşünerek çalışıyoruz." diye konuştu.

        Koyun, ikinci devrenin ilk maçı olan Manisa Futbol Kulübü deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini belirterek, "Arkasından sahamızda karşılaşacağımız Eyüpspor'u eli boş göndermek için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

        - Kocaelispor'u ikinci yarının başında zorlu maçlar bekliyor

        Körfez temsilcisi, 17 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 33 puanla devreyi 2. sırada tamamladı.

        Mazisinde 2 Türkiye Kupası bulunan Kocaelispor, ilk devrenin son 2 maçında 5 puan kaybı yaşadı. Buna rağmen 17 maçta elde ettiği puanlar, Kocaelispor'un üst sıralarda yer almasını sağladı.

        "Süper Lig" hedefiyle Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Körfez ekibi için ikinci devrenin ilk maçlarında sahadan galibiyetlerle ayrılmak önem taşıyor.

        Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Kocaelispor, ikinci devrenin ilk 3 maçında, sırasıyla deplasmanda Manisa Futbol Kulübü, evinde Eyüpspor, yine dış sahada Altay'la karşılaşacak.

        - İkinci devrelerin ilk maçlarında puan kayıpları

        2001-2002 sezonundan bu yana "1. Lig" formatıyla düzenlenen organizasyonda 7 sezon mücadele eden yeşil-siyahlılar, ikinci devrelerin ilk 3 maçında puan kaybı yaşadı.

        Körfez temsilcisi sırasıyla ikinci devrelerin ilk 3 maçında 2003-2004 sezonunda 4, 2004-2005'te 2, 2005-2006'da 8, 2006-2007'de 7, 2007-2008'de 5, 2009-2010 ve 2021-2022'de ise 9'ar puan kaybetti.

        Yeşil-siyahlıların, 1. Lig'de mücadele ettiği 7 sezonda ikinci devre oynadığı ilk 3 maç verileri şöyle:

        Sezon Oynadığı Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik Puan
        2003-2004 3 1 2 5
        2004-2005 3 2 1 7
        2005-2006 3 2 1 1
        2006-2007 3 1 2 2
        2007-2008 3 1 1 1 4
        2009-2010 3 3
        2021-2022 3 3

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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