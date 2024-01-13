Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 00:45 Güncelleme: 13.01.2024 - 00:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölcük ve Gebze ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikamet ve üstlerinde yapılan aramada, 24 gram sentetik kannabinoid, 1 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 7 uyuşturucu hap ve 1350 lira ele geçirildi.

        Zanlılardan 4'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler Ö.C.K, B.Y.K. ve Y.G. adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden B.Y.K. ve Y.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç
        Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç
        Fenerbahçe her alanda zirvede!
        Fenerbahçe her alanda zirvede!
        AYM Başkanı Arslan'dan açıklama
        AYM Başkanı Arslan'dan açıklama
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        Doğal gaz sızıntısından 16 kişi zehirlendi!
        Doğal gaz sızıntısından 16 kişi zehirlendi!
        F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı!
        F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı!
        13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!
        13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!
        Testere piyasadan nasıl çıkılır?
        Testere piyasadan nasıl çıkılır?
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        BankAVM!
        BankAVM!
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Sollamak istediği taksiye çarpan hafif ticari araç, toprak alana uçtu: 4 ya...
        Sollamak istediği taksiye çarpan hafif ticari araç, toprak alana uçtu: 4 ya...
        Kocaeli'de taksi ile panelvan çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Kocaeli'de taksi ile panelvan çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Kocaeli'de 26 bin makaron ele geçirildi
        Kocaeli'de 26 bin makaron ele geçirildi
        Kocaeli'de silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan firari hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan firari hükümlü yakalandı
        Kocaeli'nin turizm rotaları yerli ve yabancı acentelere tanıtıldı
        Kocaeli'nin turizm rotaları yerli ve yabancı acentelere tanıtıldı